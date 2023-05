Hockey ghiaccio | Italia prima nel girone a punteggio pieno | battuta 6-1 la Corea del Sud

(Di lunedì 1 maggio 2023) Seconda vittoria per l’disu, che dopo il successo sulla Romania batte anche ladel Sud con ildi 6-1. Tutto facile per gli azzurri, che sbloccano la gara al 5? con Mantenuto e raddoppiano al quarto d’ora con Frigo. Il tris arriva invece a due secondi dal termine del periodo centrale con Larkin. L’dilaga poi con Frigo, McNally e Mantenuto. Inutile il gol del bandiera degli avversari con Kisung Kim. Da segnalare anche l’ottima prestazione di Damian Clara, che al suo debutto da starting goalie convince e sfiora lo shutout. Primo posto deldunque per il Blue Team, a. Appuntamento ora a martedì 2 maggio contro la Polonia. SportFace.

Parte bene l'Italia ai Mondiali di 1ivisione Gruppo A di Nottingham disu, dove hanno battuto la Romania per 6 - 2. Partita mai in discussione, con gli azzurri subito avanti di due lunghezze e poi in gestione fino alla fine, con un risultato che ...Domani l'esordio con la Romania. Mancano ormai solo poco più di 24 ore all'esordio della Nazionale italiana disual Mondiale di 1Divisione Gruppo A di Nottingham, in Gran Bretagna. Domani, sabato 29 aprile, alle ore 17:00 italiane gli Azzurri incroceranno le stecche con la Romania.

Hockey ghiaccio, Mondiale 1^ Divisione: Italia a valanga. Gli azzurri rifilano un 6-1 alla Corea OA Sport

Seconda vittoria per l'Italia di hockey su ghiaccio, che dopo il successo sulla Romania batte anche la Corea del Sud con il punteggio di 6-1.