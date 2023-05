Ho perso tutto Soldi | l' investimento sbagliato | il dramma di Iva Zanicchi

(Di lunedì 1 maggio 2023) Ivanon gestisce più il suo patrimonio. Da tempo èin mano alla figlia. Una decisione presa dalla cantante dopo un piccolo imprevisto, che però le è costato caro. "Nei primi venticinque anni della mia vita non ho mai visto un soldo, se non di sfuggita (ride, ndr). Quando ho iniziato a lavorare e a fare i primi spettacoli, mi è venuta la fobia del risparmio: venendo da una famiglia povera ho messo via. Finché un giorno mia madre mi ha detto: ‘Che stai facendo? Sei diventata avara?' Mi ha riportato alla realtà: stavo accumulando, senza spendere niente. Ho capito che era, è stata una lezione di vita: da quel momento sono diventata generosa". Forse anche troppo, visto il flop subito: "Io amavo molto l'Argentina e quando mi hanno proposto di investire su qualche ...

Anche perchéciò che si farà sarà solo ed esclusivamente a vantaggio dei lavoratori e sarà ... Abbiamo costituito un fondo per il risarcimento delle famiglie che hannoi loro figli nei ...E pensando a quello che avverrà in futuro, dovremo tenere sempre bene a mentequesto tipo di ... il primo tempo sotto di 17 ed è crollata miseramente a - 33 nel terzo41 - 25, sembrando ...... visto che il rinvio della partita suggeriva il presupposto che avremmocomunque e recitato ... non c'era alcuna emergenza dal punto di vista dell'ordine pubblico tale da giustificare il. C'...

Riso lombardo:-12% - RisoItaliano | Il portale del riso Risoitaliano.eu

Keanu Reeves non avrebbe perso il ruolo in Matrix per niente al mondo, neppure per una lesione spinale, che ha cercato di nascondere pur di raggiungere il suo obiettivo.Le ultime news Serie A dopo la 32esima giornata raccontano di una grande bagarre dietro il Napoli per i tre posti in Champions League ...