Haaland fa paura | già 50 gol con il City! E non è l’unico record

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 1 maggio 2023) Erlingmanda messaggi a tutta Europa dopo gli ultimi gol messi a segno: per il norvegese sono già 50 con il City Erlingè un marziano e le sue statistiche lo confermano. In sole 44 gare giocate con il Manchester City, infatti, il norvegese ha già toccato quota 50 gol con gli inglesi. E non è. Eguagliato il primato di reti in Premier con 34 marcature in 32 giornate. Come Andrew Cole e Alan Shearer, solo che i due, una simile cifra, l’avevano toccata giocando 10 partite in più!