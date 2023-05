Ha tremato anche la terra

... se avrebbe fatto tutti gli stessi puntigiocando sotto pressione, magari ritrovandosi nel ... Se avrebbe vinto sempre o comunque, o, come haun pochino ieri. Ma in fondo è una ...Il 2 - 0 dell'andata di colpo non era più un'assicurazione sul passaggio del turno ela ... In Europa e nella coppa nazionale, invece, Lautaro e compagni non hanno mai. Il perché di questa ...Fuori ai quarti di finale il campione uscente Franco Agamenone, cadutolui di fronte all'olandese De Jong. In doppio trionfano Cabral/Barrientos Sarà una finale a ... Il braccio hasolo ...

L’inchiesta che fa tremare Catania. Indagato anche Razza Buttanissima Sicilia

Alcaraz rischia, ma alla fine ha la meglio contro Ruusuvuori dovendo ricorrere al terzo set per raggiugnere il terzo turno a Madrid ...La terra ha tremato sia nella giornata di lunedì e in quella di martedì in provincia di Latina. Lunedì, l'epicentro del sisma è stato registrato nel ...