Guerra in Ucraina | l’intelligence Usa | «Offensiva russa a Est è fallita Almeno 20 mila morti tra le truppe di Mosca»

(Di lunedì 1 maggio 2023) Centomilitari russi colpiti, 20, la metà appartenente al gruppo Wagner. È il prezzo che, secondo fonti di intelligence statunitense, la Russia ha dovuto pagare per l’su Bakhmut e nella regione orientale dell’, da dicembre ad oggi.che gli americani descrivono «in stallo» e, di fatto, «». È il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale John Kirby a comunicare la stima, declassificata qualche giorno fa. Il quale ha aggiunto che le forze di Wagner «sono state gettate in campo, senza un addestramento sufficiente al combattimento o al comando e al controllo organizzativo». I numeri annunciati da Kirby si aggiungono alle cifre che il generale Mark Milley, capo dello stato maggiore americano, aveva dichiarato lo scorso ...

KHERSON (). Esiste sulla Terra un essere umano più indifeso di un neonato , malato e solo Difficile ... Privo di autosufficienza e privo dei genitori perché sono morti in. O semplicemente ...Lo detto il ministro della Difesa ucraino Oleksy Reznikov in un'intervista televisiva, 'non mi limito a sperare, ci credo', ha aggiunto. Intanto i raid russi hanno causato quattro vittime nella ...L'allarme è scattato alle 3.40 a Kiev, ma già prima il capo della polizia di Mykolaiv aveva riferito che le forze russe si apprestavano a colpire in tutta l'con un centinaio di missili. I ...

Guerra Ucraina Russia, news. Kiev: tutto pronto per controffensiva. LIVE Sky Tg24

Prosegue la guerra d'invasione russa in Ucraina. Nella notte nuovi bombardamenti hanno colpito zone residenziali, mentre gli scontri proseguono nelle città. La controffensiva è però in arrivo.Kiev: "Tutto pronto per la controffensiva, non ci risulta alcuna mediazione del Vaticano". Per gli Usa l'offensiva russa in Donbass ...