Gosens | infortunio in gloria Tempi di recupero e nuove rotazioni – CdS

(Di lunedì 1 maggio 2023)chiude Inter-Lazio da eroe, con un gol e l’. Il Corriere dello Sport aggiorna suidie sulle possibilidi Inzaghi. EROE – Lautaro Martinez non è l’unico protagonista di Inter-Lazio (vedi articolo), con lui c’è anche Robin, l’autore del 2-1 nerazzurro. Il tedesco, in realtà, assume le sembianze di un vero e proprio eroe, immolandosi per la vittoria. Come spiega il Corriere dello Sport, infatti,subisce unalla spalla destra pur di riuscire a raggiungere il traversone di Romelu Lukaku. Il centrocampista, caduto a terra dopo l’acrobazia, ha subito una lussazione, che gli è stata subito ridotta nello spogliatoio. Il tedesco, le cui condizioni saranno note meglio in giornata, purtroppo sarà ...

E l'ex Chelsea all'83' mette la firma anche sul cross per la spaccata vincente per(subentrato a Bastoni ma costretto ad uscire per). E nel finale c'è il tris: Vecino regala palla a ...Robinha commentato la vittoria in rimonta di quest'oggi contro la Lazio, sul proprio profilo Instagram. Decisivo il suo gol, che gli è però costato unalla spalla: 'Fortunatamente, con ...Bruttoalla spalla in Inter Lazio per Robinche ha messo a segno il gol vittoria. Sui social le parole del giocatore: "Fortunatamente, con questa vittoria fondamentale, il dolore può essere ...

Gosens segna il gol del sorpasso, poi le urla per il dolore: lussazione alla spalla La Gazzetta dello Sport

L'esterno tedesco è entrato e ha siglato il gol del 2-1 ma si è infortunato alla spalla e rimarrà fuori per le prossime 3 partite ...Termina 3-1 per l'Inter il match contro la Lazio valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri decisive le reti dei ...