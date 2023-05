Gosens encomiabile in Inter-Lazio | 15 minuti di fuoco con specialità della casa

Leggi su inter-news

(Di lunedì 1 maggio 2023) Robinentra a gara in corso in(3-1) e rimane in campo pochissimo, riuscendo comunque a incidere sulla partita. FRECCIA SINISTRA – Nelle continue rotazioni di Simone Inzaghi, stavolta Robinparte dalla panchina. Ed entra in campo solo al 71? di, piazzandosi come di consueto sulla corsia mancina. E da quella posizione si insinua nel fiancodifesa biancazzurra, sfiancando Adam Marusic e compagni. Fino al momento clou all’83’. Il tedesco attacca il secondo palo come solo lui sa fare, impattando il cross sopraffino di Romelu Lukaku e firmando il sorpasso. E infortunandosi al tempo stesso, mandando subito in apprensione l’ambiente nerazzurro. FIATO SOSPESO –non celebra nemmeno il 2-1 ...