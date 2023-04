Golf | Tony Finau non fa sconti e si impone su Rahm e Wu al Mexico Open 2023 Buon 24° Francesco Molinari

(Di lunedì 1 maggio 2023) Si è appena concluso ilat Vidanta. Trionfo assoluto per: il trentatreenne di Salt Lake City non trema di fronte a un’ultima giornata da affrontare nel ruolo di leader e sicon ampio margine. 65-64 65 66 per lui: il totale di -24 lo riporta al numero 11 del ranking mondiale e gli garantisce il sesto successo sul PGA Tour, primo dele quarto da luglio 2022 a oggi. Seconda posizione per Jon: lo spagnolo, con il suo -21, si assicura di poter avere in mano il numero 1 del mondo anche dopo il Wells Fargo Championship della prossima settimana senza bisogno di fare troppi calcoli. -4 oggi per “bo”, che fondamentalmente ringrazia il 61 di ieri per precedere Brandon Wu, il quale “bilancia” con un ...

A un solo giro dal termine, regna l'equilibrio sul percorso del Vidanta Vallarta, dove è in corso il Mexico Open 2023 sul PGA Tour . Al comando c'è ancora lo statunitense Finau con - 19, ma alle sue spalle è arrivato minaccioso Jon Rahm . Grazie a uno straordinario giro da 61 colpi (con ben 10 birdie), lo spagnolo si è infatti portato a - 17. Insieme a lui, in ... torneo del PGA Tour in corso al Vidanta Vallarta Club (par 71). Dopo le prime 18 buche al ... A - 6 c'è invece Finau, in compagnia di Eric Cole, Taylor Pendrith e Raul Pereda.

Tony Finau claimed his sixth PGA Tour title and fifth in the ... “I knew I was going to have my hands full with him all the way till the end and I didn’t know this golf tournament was mine until I ...Tony Finau showed superb consistency to hold off the charge of Jon Rahm and claim the PGA Tour Mexico Open title by three shots on Sunday, finishing on 24-under.