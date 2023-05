Golf | Open d’Italia 2023 | calendario | programma | orari | diretta tv e streaming

(Di lunedì 1 maggio 2023) Ile ildell’di, di scena dal 4 al 7 maggio sui green del Marco Simone& Country Club di Guidonia Montecelio, alle porte di Roma. Un evento che quest’anno assume ancora più importanza perchè a fine settembre lo stesso campo ospiterà la Ryder Cup, la sfida biennale tra Europa e Stati Uniti che sarà giocata per la prima volta in Italia. Grandissima attesa dunque per il torneo del DP World Tour, che vedrà al via alcuni dei più importanti giocatori del circuito europeo e ovviamente una folta pattuglia azzurra. Tra gli altri saranno al via Guido Migliozzi, Edoardo Molinari, Renato Paratore, Matteo Manassero e tantissimi altri azzurri, mentre sul fronte internazionale attenzione al campione uscente Robert McIntyre, gli ...

L'americano Tony Finau regola il campione in carica e numero 1 del mondo Jon Rahm conquistando il Mexico, suo sesto titolo del Pga Tour che lo riporta al n.11 del ranking mondiale. A Vallarta il 33enne americano ha chiuso a - 24, con tre colpi di vantaggio sul 28enne spagnolo e cinque sull'altro

Chi succederà a Robert MacIntyre Lo scopriremo domenica: c'è l'Open d'Italia, il numero 80 della storia, in un'edizione portata a maggio per consentire qualcosa di molto più grande tra fine settembre