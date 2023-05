Giorgia Meloni lascia la Camera Ardente del Senatore Andrea Augello

AGI/Vista - Le immagini del Presidente del Consiglioche lascia Palazzo Madama dopo aver visitato la camera ardente del Senatore Andrea Augello.Questa mattina, prima di arrivare a Palazzo Chigi, il premiersi è recata alla camera ardente del senatore Andrea Augello, scomparso il 28 aprile scorso.Anche per questo motivo il presidente ucraino Zelensky si è collegato in video alla Conferenza per esprimere personalmente il suo ringraziamento all'Italia e aper l'impegno e la ...

AGI/Vista - Le immagini del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che lascia Palazzo Madama dopo aver visitato la camera ardente del Senatore Andrea Augello. Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...La ritrosia italiana a ratificare la riforma del Meccanismo europeo di Stabilità (MES) interpella non pochi partner europei. Mi chiedeva nei giorni scorsi un interlocutore brussellese: “Come è possibi ...