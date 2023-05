Giorgia Meloni e il primo maggio | «Non è solo di sinistra Io ho dato risposte ai lavoratori»

(Di lunedì 1 maggio 2023) La premierci tiene a far sapere che il«non èdi». E dice che con il decreto che il consiglio dei ministri è pronto a varare oggi lei «ha» ai. E risponde anche a Maurizio Landini: «Ho convocato i sindacati, con un gesto che voleva essere di attenzione. In cambio mi hannodell’ipocrita. A volte sembra quasi che pensino che delpossano occuparsiloro. Come se non volessero che gli altri diano peso a questo appuntamento…», dice in un retroscena pubblicato da Repubblica.dice che ha «reagito a un loro attacco. Semi danno ...

gode di un gradimento che non scende, anche se è tra i più bassi della storia recente. La destra è forte, ma non proprio con il vento in poppa. E il centrosinistra, se fosse unito, ...... da una parte i sindacati in piazza per una 'mobilitazione' contro la perdita del potere d'acquisto dei salari e le politiche insufficienti del governo, dall'altrache ha scelto la ...La premierci tiene a far sapere che il primo maggio "non è solo di sinistra". E dice che con il decreto che il consiglio dei ministri è pronto a varare oggi lei "ha dato risposte" ai lavoratori. ...

Giorgia Meloni: "Priorità del governo è alleggerire la pressione fiscale: taglio del cuneo al 7%" TGCOM

Il leader Ugl: "Il reddito di cittadinanza ha creato storture e il salario minimo non serve" «Apprezziamo che il governo, prima del Consiglio dei ministri, abbia convocato le parti sociali anche se i ...La coppia Landini-Schlein arruola le star per muovere l'attacco al governo Meloni. Quest'anno non c'è Fedez sul palco di piazza San Giovanni a Roma. Ma il parterre del concertone del primo maggio è ri ...