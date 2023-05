Gianni Sperti | “Paola Barale vuole far credere che io sia omosessuale”

Così, ospite di Verissimo, ha affrontato il tema Paola Barale, sua storica ex che proprio a Verissimo parlò di lui come una falsa Gioconda. E ora l'opinionista di Uomini e Donne sta ...a Verissimo dopo le nozze con Paola Barale: 'Io omosessuale Non lo dirò mai, vorrebbe dire mettere un'etichetta' Luca Vezil, Valentina Ferragni dimenticata: spunta la foto con la nuova ...a Verissimo ha risposto a quanto detto in precedenza da Paola Barale proprio nel salotto di Silvia Toffanin.ha voluto ricordare il loro matrimonio parlando solo dei momenti belli ...

Gianni Sperti risponde a Paola Barale: "Vuole far credere che sono omosessuale" TGCOM

Gianni Sperti è stato ospite di Verissimo, in occasione del suo 50esimo compleanno, e ha risposto alla ex moglie Paola Barale.Gianni Sperti fa discutere con le risposte date sul suo matrimonio con Paola Barale e la sua presunta omossessualità ...