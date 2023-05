Gianni Sperti | “Paola Barale vuole far credere che io sia omosessuale”

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 1 maggio 2023), 50 anni compiuti lo scorso 12 aprile, sbarca nel salotto di “Verissimo” a distanza di dieci anni dall’ultima volta. “Ho fatto 50 anni ma i n realtà dentro me ne sento 25 – esordisce – Il bilancio totale è estremamente positivo. Sono una persona molto fortunata. Ho avuto la possibilità di fare della mia passione un lavoro. Faccio un lavoro dove si guadagna bene, non nascondiamolo, non facciamo gli ipocriti. Quindi non mi posso lamentare. Ho una famiglia che mi ama, gente che mibene, il pubblico che è molto affettuoso. Cosa volere di più?”. “Sono stato molto male quando mio padre è andato via” L’opinionista di “Uomini e Donne” ricorda il padre Gino scomparso il 26 dicembre 2020 in piena pandemia. L’uomo era malato di Alzheimer. “Sono stato molto male quando è andato via – ammette – Però poi è come ...