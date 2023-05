Gianni Morandi turbato | lasciato in panne da solo Reazione sorprendente

... ha vinto il Festivalbar nel 1977 con il brano 'Ti Amo' e nel 1994 con il brano "Io muoio di te" e il Festival di Sanremo nel 1987 con "Si può dare di più" insieme aed Enrico Ruggeri ...Lo diceva ancheanni fa, di stare uniti. Motta l'ha ripetuto allo sfinimento ai suoi ragazzi, sia urlando che a gesti, cavandone un pareggio preziosissimo. Certo, l'idea di battere Madama sul proprio ...Bologna, 30 aprile 2023 "In famiglia è arrivato un gattino, come lo chiamiamo" ha chiestoai suoi fan, postando la foto di lui con un cucciolo grigio bellissimo in braccio. Alla fine il nome che ha avuto la meglio è statoLucio, come Lucio Dalla, probabilmente un omaggio al ...

Gianni Morandi e Jovanotti, ecco il video di Evviva! Sky Tg24

Il noto artista Enrico Ruggeri si è raccontato a tutto tondo in un'intervista: dal padre morto di depressione agli anni della gioventù.(Agenzia Vista) "In famiglia è arrivato un gattino, come lo chiamiamo" ha chiesto Gianni Morandi ai suoi fan, postando la foto di lui con ...