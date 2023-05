GF Vip | Nikita Pelizon ha ritrovato l’amore? Ecco chi sarebbe il fortunato

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 1 maggio 2023)hail sorriso e (forse) anche. La vincitrice del GF Vip 7, infatti, appare sempre più vicina al suo ex fidanzato storico, Matteo Diamante, entrato nella Casa per trascorrere un paio di settimane con lei. A provarlo, il fatto che Matteo esono sempre più spesso insieme: sono stati avvistati in una spa e sul treno, abbracciati, e il ragazzo ha scritto alla modella una lettera pubblicata su Di Più nella quale ammette di volerla corteggiare come si faceva un tempo. E lei ha pubblicato su Instagram una foto dell’articolo con questa frase: “Leggendo cose belle che mi commuovono”. Insomma,è nell’aria! GF Vip, Matteo Diamante edi nuovo vicini Quando Matteo Diamante è entrato nella Casa del Grande ...