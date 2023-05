Gf Vip | chi soffia il posto a Sonia Bruganelli Irritata | terremoto tv

(Di lunedì 1 maggio 2023) Alberto Dandolo sgancia una bomba: Giulia Salemi aldinella prossima edizione del Grande Fratello vip. Insomma, senza troppi giri di parole, sembra che queste parole, pubblicate su Dagospia, abbiano fatto irritare la moglie di Paolo Bonolis. Che potrebbe perdere ilnel corso del prossimo reality. La Salemi, tra l'altro, gode di ottima stima ai piani alti di Cologno Monzese e l'ipotesi di una sostituzione in corsa è tutt'altro che verosimile: molto probabile. Si mormora, poi, che si tornerà al format di un tempo: Nip, niente vip (che tra l'altro nessuno ha visto nelle passate edizioni, salvo qualche sporadico volto). Ma torniamo alla notizia legata alla, lanciata da Dagospia. Ora potrebbe consumarsi un nuovo strappo, un altro scontro, dopo quello degli scorsi ...

Tags: luciana littizzetto micol incorvaia micol incorvaiaè micol incorvaia fattorino amazon micol incorvaia grande fratelloperché famosa micol incorvaia sifb Articolo precedente Abito ...Ma se da una parte, il video di Micol Incorvaia non è piaciuto alla maggioranza dei, dall'altra c'èsi era speso per giustificare l'ex gieffina.se non Edoardo Tavassi L'ex concorrente ...Sonia Bruganelli e Orietta Berti: ritorno al GFda opinionistecederà il posto a Giulia Salemi #gfvip #prelemi https://t.co/HiSAI3k5Cr BlogTivvu.com (@blogtivvu) April 4, 2023 Orietta ...

Gf Vip, chi vincerà la finale Ecco chi sono i favoriti e le anticipazioni ... Dire

Alberto Dandolo sgancia una bomba: Giulia Salemi al posto di Sonia Bruganelli nella prossima edizione del Grande Fratello vip. Insomma, senza troppi ...Sonia Bruganelli sostituita da Giulia Salemi Il Grande Fratello Vip provoca la reazione di una delle due, cosa è successo ...