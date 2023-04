GdS – Dybala | una battuta di Oriana fa tremare i tifosi della Roma

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 1 maggio 2023) 2023-04-30 23:47:06 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la Gazzetta: La fidanzata dell’argentino scherza con il “Dibu” Martinez che vorrebbe più compagni di nazionale all’Aston Villa dicendogli: “Portati Paulo”. E sui social è il finimondo Unache ha avuto ripercussioni tutt’altro che positive sullo stato d’animo di diversinisti. A far suonare l’allarme deipiù apprensivi sono state le parole diSabatini, la fidanzata di Paulo, durante il terzo episodio di “Behindthegame” a cui la moha partecipato insieme a Ian Wright e al “Dibu” Martinez. Proprio il portiere, tra i protagonistivittoria argentina nell’ultimo Mondiale, durante la diretta ha dichiarato di voler convincere il proprio ...