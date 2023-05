Gas | interrotti i flussi dalla Libia verso l’Italia

(Di lunedì 1 maggio 2023) Idi gassono statia causa di una vasta ristrutturazione degli impianti di Mellitah, situati sulla costa nordafricana. Lo riferisce una nota di National Oil Corporation (Noc), l’ente petrolifero statale libico. “Dopo diversi ritardi per vari motivi e circostanze, e sotto le istruzioni dirette del presidente della Noc, Farhat Bengdara, si annuncia l’arresto totale delle operazioni presso il complesso industriale di Mellitah per operare una ristrutturazione”, riferisce la Noc, precisando che l’avvio dei lavori inizia oggi, primo maggio. Contestualmente, l’azienda libica ha annunciato una revisione completa dei campi a gas offshore di Bahr al Salam e onshore di Wafa, operati da Mellitah Oil and Gas, societa’ compartecipata pariteticamente da ...

Al tempo stesso, andrebbero però i disboscamenti selvaggi che hanno caratterizzato gli ... non solo nel ma anche per carbone e petrolio. La reazione del governo Draghi non è stata una ...L'inverno è passato indenne da shock, ma il mercato del, per esempio, è in piena evoluzione e ...(con le turbolenze del mercato) ci ricorda che i cicli di rialzo di solito vengono...

A pochi giorni dalla riconferma di Claudio Descalzi come Ad di Eni e in vista della prossima assemblea degli azionisti del colosso dell'oil&gas, Reclaim Finance, ReCommon e Greenpeace Italia hanno pub ...