Garbagnate | in farmacia comunale è arrivato il robot

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 1 maggio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color, in… il: allanumero 1 di via Rimembranze èun. Sì, però non vi preoccupate, gli utenti non si troveranno a parlare con un’intelligenza artificiale, continueranno a parlare con i loro farmacisti di fiducia. Illavorerà in magazzino. Può sembrare strano pensare di avere ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.