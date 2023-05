Ganna | «Dal divano di casa sono tutti direttori sportivi | ma ho smesso di farmi il sangue amaro» 

(Di lunedì 1 maggio 2023) Il Corriere della Sera intervista Filippo. Oro olimpico e mondiale nell’inseguimento a squadre su pista, è anche campione del mondo a cronometro su strada 2020 e 2021 e detiene il record dell’Ora, conquistato a Grenchen (Svizzera) l’8 ottobre 2022: 56,792 km. Sabato sarà al via in maglia Ineos del suo terzo Giro d’Italia: è stato prima maglia rosa a Palermo nel 2020 e a Torino nel 2021, in totale ha vinto sei tappe (5 a cronometro). Dalla pista alla strada che viaggio è stato,? «Ah, allora nonpiù solo un pistard? Mi fa piacere! Fino all’altro giorno sembrava che io fossi bravo solo al chiuso, che non dovessi partire per le classiche perché ero una chiavica. La verità è che è tutto un evolversi. Cambiano i percorsi, le biciclette, gli avversari. Non mi evolvo solo io: si evolve tutto il gruppo. Ogni anno si va più ...

Per le volate riflettori puntati su Mark Cavendish, nelle cronometrosfiderà Tobias Foss. L'... RCS ha ufficializzato la lista degli iscritti a pochi giornivia dell'edizione 106 della Corsa ...... edizione numero 106 della Corsa Rosa in programma6 al 28 maggio prossimi . Come ogni anno ... tra cui la cronoscalata di Monte Lussari, che potrebbero far gola a Filippo. Poi tante salite, ...... fra questi: Alfredo Binda, Fausto Coppi, Gino Bartali, Fiorenzo Magni, Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Francesco Moser, fino a Filippo. La mostra sarà aperta al pubblico a partire14 ...

Ganna: «Dal divano di casa sono tutti direttori sportivi, ma ho ... IlNapolista

Il re dell’Ora sabato al via della crono in Abruzzo, con l’obiettivo di diventare subito leader della corsa. La nuova fidanzata Alice, l’eterna insoddisfazione del fuoriclasse («Ha ragione Zanardi»), ..."Centosei anni e non sentirsi vecchi". Con queste parole Mauro Vegni, direttore del Giro d’Italia e di Rcs Sport – ciclismo, ha voluto introdurre la presentazione delle due tappe emiliano-romagnole de ...