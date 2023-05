Frosinone | ritorno in Serie A dopo quattro anni | Reggina battuta e promozione matematica

È illa prima squadra promossa in serie A. A tre giornate dalla fine della serie B, la squadra allenata da Fabio Grosso ha conquistato la matematica certezza delnella massima serie ...... e invece la matematica è andata in soccorso del, che con la vittoria contro la Reggina ... regalando al proprio pubblico ilnella massima serie dopo 4 anni. Al triplice fischio finale ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Ilin Serie A e allo stadio 'Benito Stirpe' comincia la festa. I tifosi ciociari hanno subito sancito ilin massima serie con una invasione di campo (pacifica) abbracciando i giocatori ...

Frosinone, il 3-1 alla Reggina vale il ritorno in Serie A Sportitalia

Il Frosinone è la prima promossa in Serie A. I ciociari hanno infatti piegato la Reggina 3-1 nel posticipo della trentacinquesima giornata e grazie anche ai pareggi di Genoa e Bari, rispettivamente co ...I ciociari battono 3-1 la formazione di un altro campione del mondo, Filippo Inzaghi, e salgono nel massimo campionato. Lotta al vertice in Serie B: per i playoff 8 squadre in 3 punti ...