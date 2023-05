Frosinone promosso in Serie A! Mulattieri fa festa da fuori

(Di lunedì 1 maggio 2023) Ilè la prima squadra promossa inA. Nel posticipo della quartultima giornata diB la squadra diper infortunio da qualche settimana, supera per 3-1 la Reggina. Un altro prestito Inter (in campo nei calabresi): Fabbian. IL TRIONFO – Dopo l’1-1 di Bari-Cittadella (vedi articolo) ilaveva l’opportunità di festeggiare la promozione inA davanti al suo pubblico. Missione compiuta per la squadra di Fabio Grosso, che supera 3-1 la Reggina e ottiene il traguardo con tre giornate d’anticipo. Vantaggio al 31?, cross di Matteo Cotali e colpo di testa vincente di Gennaro Borrelli. Uno scontro fra Thiago Cionek e Giuseppe Caso poco dopo porta l’arbitro al VAR per assegnare rigore e rosso, trattandosi di colpo a palla lontana. ...

- Servita la vittoria e la vittoria è arrivata: il Frosinone torna in Serie A! Adesso sì che può iniziare la festa allo Stirpe dopo una cavalcata eccezionale che ha portato la squadra di Fabio Grosso a dominare il campionato di Serie B

Milano, 1 mag. (LaPresse) – Il Frosinone giocherà nella prossima stagione in Serie A. La formazione di Fabio Grosso si è assicurata la promozione matematica battendo 3-1 la Reggina