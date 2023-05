- Ilè ufficialmentein Serie A per la terza volta nella sua storia! Dopo le promozioni ottenute nelle stagioni 2014 - 15 sotto la guida di Stellone e 2017 - 18 con Marino , il club ...Ilè la prima squadra promossa in Serie A. La squadra di Fabio Grosso ha battuto 3 - 1 la Reggina e ha conquistato la promozione con tre turni d'anticipo. A tre giornate dal termine del ...- Serviva la vittoria e la vittoria è arrivata: iltorna in Serie A! Adesso sì che può iniziare la festa allo Stirpe dopo una cavalcata eccezionale che ha portato la squadra di Fabio Grosso a dominare il campionato di Serie B e a prendersi ...

Frosinone promosso in serie A: Grosso batte Inzaghi e vola a +10 sul Bari Corriere dello Sport

Milano, 1 mag. (LaPresse) – Il Frosinone giocherà nella prossima stagione in Serie A. La formazione di Fabio Grosso si è assicurata la promozione matematica battendo 3-1 la Reggina nell’incontro ...Arriva la prima promozione ufficiale in Serie A dalla Serie B. È ad opera del Frosinone di Fabio Grosso che, battendo la Reggina per 3-1, è aritmeticamente nei primi due posti ...