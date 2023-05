Frosinone promosso in serie A | festa grande dopo il 3 - 1 alla Reggina

Tutti i tifosi hanno fatto invasione, dopo che ilha battuto 3 - 1 la Reggina. Il gol nel primo tempo al 32' di Borrelli e al 42' su rigore di Insigne; la Reggina accorcia al 6' del secondo ...Iltorna in Serie A, lo fa con tre turni di anticipo e per la terza volta nella sua storia, dopo le promozioni del 2017 - 18 e del 2014 - 15. Al fischio finale della partita con la Reggina è ...Ilbatte la Reggina (3 - 1) e conquista la promozione in Serie A. La squadra di Grosso ha chiuso il primo tempo sul 2 - 0 poi, a inizio ripresa, ...

Frosinone promosso in serie A: Grosso batte Inzaghi e vola a +10 sul Bari Corriere dello Sport

SERIE B - Servivano tre punti nella gara contro la Reggina e alla fine, sono arrivati: sotto la pioggia, il Frosinone ...La squadra guidata dall'ex Inter Grosso è stata promossa: le mancavano tre punti e li ha conquistati contro la formazione calabrese ...