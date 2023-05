Frosinone | Grosso festeggia la promozione | “Un percorso straordinario”

(Di lunedì 1 maggio 2023) “Siamo felici, molto felici. Un, in cui abbiamo messo tanta passione all’interno di un campionto difficilissimo. Tutti sono stati strepitosi, dal presidente, al direttore, ai ragazzi che poi scendono in campo. Ci godiamo questa bella giornata, abbiamo fatto qualcosa di grande”. Così Fabioai microfoni di Sky Sportla vittoria sulla Reggina e la matematicain Serie A del. “Lo scorso anno abbiamo fatto un grande campionato, in cui con una rosa piena di esordienti abbiamo messo le basi. Poi siamo usciti ai playoff, ma ho avuto la fortuna di avere un grande presidente e un direttore molto bravo che mi hanno permesso di lavorare con serenità. Con determinazione, coraggio e senso di appertenenza siamo riusciti a raggiungere questo ...

È festa grande a, tornato in Serie A dopo 4 anni. Vediamo chi sono stati i protagonisti di questa impresa con le pagelle alla stagione. Con il 3 - 1 in casa contro la Reggina, ilditorna aritmeticamente in Serie A con tre turni di anticipo, mancava dalla stagione 2018 - 19. Nel resto della giornata: 0 - 0 del Genoa col Sudtirol, rallenta il Bari col......e poi festa È festa grande sul prato dello stadio Stirpe per la squadra allenata da Fabio, campione del mondo con l'Italia nel 2006. Tutti i tifosi hanno fatto invasione, dopo che il...

Frosinone, Grosso e la Serie A: "Prima giochiamo ma quella di oggi è una bella occasione" TUTTO mercato WEB

Il Frosinone allenato da Fabio Grosso torna in Serie A 4 anni dopo, è decisiva la vittoria per 3-1 sulla Reggina di Pippo Inzaghi. Questo successo riporta i Gialloazzurri nella massima divisione con t ...Le dichiarazioni dell'allenatore del Frosinone, Fabio Grosso dopo la promozione in Serie A Dopo quasi 5 anni, il Frosinone torna in Serie A per la terza volta nella storia. Sotto la pioggia dello Stir ...