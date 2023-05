Frosinone di nuovo in Serie A | complimenti dall’Inter | «Bentornati!»

(Di lunedì 1 maggio 2023) La notizia di serata è la promozione delinA, torna nel massimo campionato dopo averci giocato nel 2015-2016 e 2018-2019.arrivano gli immediatiai giallazzurri. IL SALUTO – È l’Inter la prima squadra diA che si complimenta pubblicamente con ilper il traguardo raggiunto della promozione. Pochi minuti dopo il fischio finale del 3-1 contro la Reggina (vedi articolo), nella quartultima giornata diB, arrivano le congratulazioni da parte della società alla squadra di Fabio Grosso, dove gioca in prestito Samuele Mulattieri. “…e ilinA!" Bentornti @1928.Vi aspettiamo a Milano — Inter (@Inter) May 1, 2023 “… e il ...

Il Frosinone torna in Serie A, i ciociari conquistano la certezza matematica battendo la Reggina 3-1 RaiNews

Il ritorno nella massima serie dopo quattro anni. Il Frosinone è di nuovo in A grazie a un campionato (quasi) impeccabile. La squadra agli ordini del Campione del mondo 2006, Fabio Grosso, riapproda ...La serata di Serie B decreta la prima promozione: con la vittoria per 3-1 sulla Reggina, il Frosinone stacca con tre giornate d'anticipo il pass per la prossima Serie A. Stagione superlativa ...