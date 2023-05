Freedom Oltre Il Confine anticipazioni puntata 1 maggio 2023

Leggi su cubemagazine

(Di lunedì 1 maggio 2023)IL. Lunedì 1torna su Italia 1 il programma condotto da Roberto Giacobbo. Ecco di seguito servizi edel nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Al centro della 12esima: in Umbria, a Cascia, per conoscere la vita di Rita, la Santa degli Impossibili; in Egitto, per conoscere da vicino le Catacombe di Alessandria, una delle sette meraviglie del mondo medievale; in Sicilia, ad Erice, tra leggenda, storia e scienza, fino al Centro Studi Majorana fondato da Antonino Zichichi, e che Roberto Giacobbo intervista in esclusiva; nel Lazio, a Villa Mondragone, dove Papa Gregorio XIII riformò il calendario, saltando dei giorni e passando direttamente dal 5 al 14 ...