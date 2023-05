Francia in piazza contro le pensioni. Scontri e fumogeni

(Di lunedì 1 maggio 2023) - Scioperi e interruzioni dei trasporti pubblici. Voli cancellati, tra il 25 e il 33%. In Spagna previste oltre 70 manifestazioni per l'aumento dei salari. Proteste per il caro vita in Portogallo

- Scioperi e interruzioni dei trasporti pubblici. Voli cancellati, tra il 25 e il 33%. In Spagna previste oltre 70 manifestazioni per l'aumento dei salari. Proteste per il caro vita in PortogalloI familiari delle vittime: "Un sollievo", di nuovo incontro la riforma delle pensioni. A Parigi manifestano in 400mila: invasa la sede di Lvmh Da Parigi a Tel Aviv, le proteste non ...Primo maggio inall'insegna della protesta contro la riforma delle pensioni. Il segretario generale della Cfdt, uno dei sindacati, Laurent Berger, ha detto di attendersi che in, in tutto il Paese, ...

Roma, 1 mag. (askanews) - Tensioni, scontri e anche arresti nei cortei per il 1 maggio in Francia. Dove le celebrazioni dei lavoratori nel ...