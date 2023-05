Francia in piazza contro le pensioni I sindacati | ' saremo 1mln e mezzo'

(Di lunedì 1 maggio 2023) - Scioperi e interruzioni dei trasporti pubblici. Voli cancellati, tra il 25 e il 33%. In Spagna previste oltre 70 manifestazioni per l'aumento dei salari. Proteste per il caro vita in Portogallo

Scioperi e interruzioni dei trasporti pubblici. Voli cancellati, tra il 25 e il 33%. In Spagna previste oltre 70 manifestazioni per l'aumento dei salari. Proteste per il caro vita in Portogallo

Scioperi e interruzioni dei trasporti pubblici. Voli cancellati, tra il 25 e il 33%. In Spagna previste oltre 70 manifestazioni per l'aumento dei salari. Proteste per il caro vita in Portogallo ...Cinque anni dopo la crisi dei Gilet Gialli, che tanto ha appassionato anche la stampa estera, gli europei seguono con attenzione quanto sta accadendo in Francia e ogni Paese si è fatto un'opinione in ...