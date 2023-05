Una mostra fotografica che porta lo spettatore in una terra altra, che non sembra appartenere al nostro Pianeta: è la rappresentazione visionaria del fotografo milanesenella sua 'All Black' , la rassegna dedicata alla Nuova Zelanda in mostra a Milano dal 27 aprile al 7 maggio presso la Key Gallery di Via Borsieri 12. Lo spettatore percorre un ...... infine, alle 10.30, alla lapide in ricordo di Marionell'atrio dell'Ateneo. Nel giorno ... mercoledì alle 17, la presentazione del libro "Il coraggio dei vinti", diBianchi, che ...Una mostra fotografica che porta lo spettatore in una terra altra, che non sembra appartenere al nostro Pianeta: è la rappresentazione visionaria del fotografo milanesenella sua 'All Black' , la rassegna dedicata alla Nuova Zelanda in mostra a Milano dal 27 aprile al 7 maggio presso la Key Gallery di Via Borsieri 12. Lo spettatore percorre un ...

Francesco Allegretti con “All Black”, la rassegna dedicata alla Nuova Zelanda in mostra a Milano leggo.it

Una mostra fotografica che porta lo spettatore in una terra altra, che non sembra appartenere al nostro Pianeta: è la rappresentazione visionaria del fotografo milanese Francesco ...Albenga. Grande giornata di sport e soddisfazioni per il Team Vertical nella tappa ingauna del Kombat tour tenutasi il 23 aprile al Pala Marco di Albenga. Otto i match che hanno visto gareggiare i cin ...