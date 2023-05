Forza Italia | Berlusconi recluta tre campioni del Mondo del 1982

Attenzione ai prossimi cinque giorni e soprattutto al prossimo weekend. L'sarà travolta dal maltempo. Un maltempo che ha presogià nella giornata di ieri e che sta accompagnando questo primo maggio. A quanto pare la fase temporalesca come sottolinea il ...Dal punto di vista prettamente sportivo, l'sta vivendo un'annata strepitosa . E la cosa ...nostre latitudini si parla di impoverimento e di collettivi che non riescono ad avere costanza e...'A nulla sono servite le molteplici sollecitazioni e proposte giunte da Fratelli d'...al consueto cortocircuito tipico di questa sinistra che per anni ha raccontato di essere l'unica...

Convention di Forza Italia a Milano il 5 e 6 maggio, in campo anche il Ppe (e tre campioni dell’82) Corriere della Sera

"Il lavoro di Spalletti e' riconosciuto da tutti: vedo analogie importanti con il mio Napoli per la forza del gruppo, la compattezza. Noi avevamo punte immense, ma la differenza la fecero tutti gli al ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...