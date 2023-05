(Di lunedì 1 maggio 2023) Derby italiano per decidere chi potrà fregiarsi del titolo di Campione d’Europa dei. Mauroe Francescosaranno di scena a Tivoli, in una serata importante con varie cinture di livello in palio e l’organizzazione dell’OPI Since 82., va ricordato, aveva già combattuto conlo scorso anno al PalaEur di Roma, e nessuno dei due era riuscito a battere l’altro. 17-0-2 il record del romano, 16-1-2 quello del piemontese. Nel sottoclou presenti anche l’femminile dei supermosca tra Stephanie Silva e la francese Mailys Gangloff e quello dei gallo tra Simona Salvatori e Johanna Wonyou. Diversi anche i validi confronti dell’undercard. Boxe, Mondiali: sorteggiati i tabelloni. Mouhiidine a caccia dell’oro, sfida a ...

Il matchè il main event della 'Tivoli Boxing Night' organizzata da Opi Since 82, che ha in cartellone tre incontri per dei titoli europei. Oltre a quello per la corona continentale ...Il matchè il main event della 'Tivoli Boxing Night' organizzata da Opi Since 82, che ha in cartellone tre incontri per dei titoli europei. Oltre a quello per la corona continentale ...

Forte-Grandelli, Europeo pesi piuma 2023: programma, orario, tv, streaming OA Sport

Derby italiano per decidere chi potrà fregiarsi del titolo di Campione d’Europa dei pesi piuma. Mauro Forte e Francesco Grandelli saranno di scena a Tivoli, in una serata importante con varie cinture ...Simona Salvatori è determinata, focalizzata solamente su un unico obiettivo sin da quando ha cominciato la preparazione: diventare campionessa d’Europa dei pesi gallo. Per farlo, dovrà sconfiggere ...