Formazioni ufficiali Frosinone-Reggina | le scelte dei due allenatori

(Di lunedì 1 maggio 2023) Alle 20:30 andrà in scena la sfida valida per la 35esima giornata di Serie B tra. LeEcco ledi, sfida valida per la 35esima giornata di Serie B.(4-3-3): Turati; Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Cotali; Gelli, Mazzitelli, Boloca; Insigne, Borrelli, Caso. In panchina: Loria, Rohden, Garritano, Bocic, Kalaj, Moro, Bidaoui, Selvini, Monterisi, Baez, Oliveri, Frabotta. Allenatore: Fabio Grosso.(3-5-2): Colombi; Cionek, Camporese, Loiacono; Bouah, Majer, Crisetig, Fabbian, Di Chiara: Canotto, Strelec. In panchina: Aglietti, Contini, Liotti, Terranova, Hernani, Lombardi, Galabinov, Gori, Ménez, Ricci, ...

di Venezia - Modena VENEZIA : Joronen; Hristov, Svoboda, Carboni; Candela, Andersen, Tessmann, Ellertsson, Zampano; Pohjanpalo, Johnsen. A disposizione: 12 Bertinato, 24 Neri; 6 ...Ledi Frosinone - Reggina, sfida valida per la trentacinquesima giornata di Serie B 2022/2023. Promozione a un passo per i ciociari, a cui serve però ancora un ultimo sforzo. ...Commenta per primo Ecco ledi Venezia - Modena (calcio d'inizio ore 18). Venezia : Joronen; Hristov, Svoboda, Carboni; Candela, Andersen, Tessmann, Ellertsson, Zampano; Pohjanpalo, Johnsen. Modena : Gagno; ...

SudTirol-Genoa, formazioni ufficiali: Gilardino si affida alla coppia Gudmundsson-Coda TUTTO mercato WEB

19:34 - Le formazioni ufficiali del match: Juventus (4-2-3-1): Daffara; Savona, Huijsen, Muharemovic, Turicchia; Hasa, Bonetti; Maressa, Nonge, ...Le formazioni ufficiali di Frosinone-Reggina, gara valida per la 35a giornata di Serie B Al Benito Stirpe va in scena Frosinone-Reggina, gara valida per la 35a giornata del campionato di Serie B.