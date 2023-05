Formazioni ufficiali Bari-Cittadella | Serie B 2022 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 1 maggio 2023) Ledi, sfida valida per la trentacinquesima giornata di. Obiettivo tre punti per la squadra di Mignani, che spera ancora nella promozione diretta e vuole mettere pressione a Frosinone e Genoa. Gli ospiti non devono assolutamente perdere per non compromettere una situazione di classifica molto complicata, con lo spettro della retrocessione alle loro spalle. Il fischio d’inizio è fissato alle 15:00 di lunedì 1 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: In attesa: In attesa SportFace.