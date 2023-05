Forcella | la biblioteca ‘Annalisa Durante’ si prepara a celebrare il terzo scudetto

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 1 maggio 2023) Trentatré anni fa nasceva aAnnalisa Durante, vittima innocente di camorra. Era il 1990, l’anno del primodel Napoli. Dopo 33 anni, lasorta in memoria di Annalisa, fortemente voluta dal papà Giannino per promuovere libri in cambio delle armi, siilall’insegna della cultura. Da qualche giorno, in via Vicaria Vecchia 23, campeggia sulla parete di ingresso dellaun lungo striscione intitolato “Napoli nella storia”, che raffigura il tricolore all’interno di libri fuoriusciti dalla bocca festosa del Vesuvio sparsi sul mare del magnifico golfo partenopeo. Bambini altrettanto festosi navigano su un’imbarcazione a forma di grande libro, riportante le scritte “Lo sport è cultura. La ...