Fiumicino | cadavere di una donna sulla spiaggia Tumefazioni sul volto | disposta l' autopsia

(Di lunedì 1 maggio 2023) La scoperta sul litorale di Passoscuro. Il corpo apparterrebbe a una persona tra i 40 e i 45 anni. Secondo le prime ipotesi non sarebbe morta per annegamento

L'allarme dato da un passante stamattina. Disposta l'autopsia, la Capitaneria sta facendo una ricognizione via mare per cercare eventuali effetti ...AGI - Ildi una donna, bianca e di età apparente tra 40 e 45 anni, è stato trovato sulla spiaggia di Passoscuro, litorale nord di. Secondo quanto si apprende, il corpo è stato in acqua ...Il corpo senza vita di una donna, dall'apparente età di 40 - 45 anni, è stato trovato stamani sul bagnasciuga della spiaggia di Passoscuro, litorale nord di. Sul posto i militari della ...

Trovato il cadavere di una donna sulla spiaggia di Fiumicino Agenzia ANSA

Il cadavere di una donna, che sembra avere un’età compresa tra i 40 e i 45 anni e di origine caucasica, è stato trovato sulla spiaggia di Passoscuro, nella zona nord di Fiumicino, questa mattina. Sull ...La donna, di età apparente tra i 40 e i 45 anni, è stata notata questa mattina presto sulla spiaggia di Fiumicino ...