Fiumicino | cadavere di una donna senza documenti trovato in spiaggia

(Di lunedì 1 maggio 2023) Al momento non è ancora stato possibile stabilire chi sia latrovata morta questa mattina sulla battigia delladi Passoscuro, su litorale settentrionale di: 40-45 anni, caucasica, è stata vista questa mattina intorno alle 7.45 da un passante che ha allertato le forze dell’ordine. Sul posto i militari della Capitaneria di Porto di Roma e gli operatori sanitari del 118. Stando a una prima ricostruzione, il corpo avrebbe tracce recenti di prein acqua. È stata disposta l’autopsia: sarà il medico legale ad accertare la causa del decesso. Sono in corso ricognizioni via mare alla ricerca di eventuali effetti personali della vittima, che è stata trovata. Indossava una camicetta, dei leggins ed una giacca a vento.

