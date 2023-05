Fiumicino 2023 | Masilli Demos | “Primo Maggio | formarsi o… fermarsi!”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 1 maggio 2023)– “In occasione della Festa del Lavoro, a sole due settimane dalle Elezioni Comunali del 14 e 15, è d’obbligo rilanciare ancora una volta con forza il nostro progetto di Formazione e Lavoro per il Comune di. La crisi economica è evidente per tutti, disoccupazione e precariato minacciano la serenità di persone e famiglie, ma non si riesce ad andare più in la degli slogan, ar ragione in campagna elettorale. E se è vero che si tratta di scenari macroeconomici su base internazionale, un’Amministrazione Comunale non può e non deve essere solo uno spettatore passivo. Tanto più se si è l’unico Comune italiano a coniugare sul proprio territorio un porto commerciale sempre più importante con uno scalo aeroportuale internazionale”. A parlare è Mauro, formatore ...