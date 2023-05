Ficarra e Picone | ci dà una stanza? | la riposta pazzesca in hotel

(Di lunedì 1 maggio 2023)ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa. La coppia comica del cinema italiano ha raccontato aneddoti e storie del passato che hanno accompagnato il lungo percorso fatto tra il piccolo e il grande schermo in questi ultimi anni. Nella lunghissima chiacchierata con Fazio,hanno voluto raccontare al pubblico il loro inizio, quando ancora non avevano debuttato al cinema e il loro lavoro era più concentrato sul teatro. Ma un episodio su tutti ha davvero stupito il pubblico e ha lasciato Fazio senza parole, a raccontarlo è stato: "Avevamo da poco finito un spettacolo in Sicilia, non dico il nome della località e alle 3 di notte ci siamo recati in albergo. Chiediamo due stanze e comunichiamo al portiere dell'che siamoe ...

Ma nel corso dell'ultima puntata andata in onda ieri sera, domenica 30 aprile, il conduttore, chiacchierando consi è lasciato sfuggire una frase clamorosa che apre scenari nuovi sul ...Ma passiamo agli ospiti della puntata di stasera: in studioche quest'anno festeggiano 30 anni di carriera. Il duo comico di attori e conduttore è tornato quest'anno al cinema con il ...Ospiti della puntata:, che quest'anno festeggiano 30 anni di carriera e reduci del successo del loro ultimo film "La stranezza", candidato ai prossimi David di Donatello in 14 ...

Ficarra e Picone da Fazio per festeggiare la nomination ai David di Donatello: «In due facciamo un atto Giornale di Sicilia

Indice dei contenuti1 Concerto Primo Maggio 2023, chi sono i conduttori2 L’impegno per il sociale e il contest3 Concerto Primo Maggio 2023, il cast di cantanti Condividi su Lunedì 1° maggio, a partire ...Salvo Ficarra e Valentino Picone arrivano a Che Tempo Che Fa, ospiti di Fabio Fazio, per festeggiare i loro tre decenni di carriera tra comicità, ironia, ma anche con puntate in altri generi, come suc ...