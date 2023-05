Festa scudetto Napoli | nuovo vertice per misure

Ladel Napoli , la lotta per la Champions , la corsa salvezza . Dazn ha deciso di offrire a chi volesse abbonarsi entro il 1° maggio quattro mesi a prezzo scontato . La spesa scende da 39,...Nuovo vertice in vista dell'eventualedel Napoli. La formazione di Spalletti giovedì fa visita all'Udinese nella 33esima giornata della Serie A . Domani, martedì 2 maggio alle ore 9, il prefetto di Napoli Claudio Palomba ...La, spenta a Napoli, si è accesa a Salerno, al ritorno della squadra in città, con migliaia di tifosi fuori dallo stadio Arechi . Lì sì, un 'dia' indimenticabile.

Festa scudetto, in chiesa il sacerdote fa partire il coro per il Napoli durante la messa Corriere TV

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - 'Il lavoro di Spalletti e' riconosciuto da tutti: vedo analogie importanti con il mio Napoli per la forza del gruppo, ...A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Paolo De Paola, giornalista: "Sarebbe stato meglio giocare di sabato, si sarebbero tenute conto anche delle necessità della Sa ...