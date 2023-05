Festa Frosinone | la terza promozione nel segno della programmazione Ora in Serie A per restarci

Leggi su sportface

(Di lunedì 1 maggio 2023) Si scrive, si legge. Perché è questa la parola chiave deldi Stirpe, che in pochi anni trova lainA, divenuta matematica a tre giornate dalla fine. Il tre che ritorna prepotente, un po’ come il Napoli a un passo dal suo terzo scudetto. E lo scudetto, per questa realtà di provincia, è poter giocare laA, questa volta però con l’obiettivo di provare a creare un ciclo sul modello del Sassuolo. Come i partenopei, questa squadra era di fatto a un centimetro dal suo grande obiettivo ormai da settimane se non mesi, frutto di una cavalcata fatta di costanza e credibilità. A differenza degli azzurri, lanon viene rimandata: il Bari fa l’assist non vincendo, la squadra di Fabio Grosso – che ...