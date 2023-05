Fernando Alonso | “La Ferrari ha avuto un bel weekend”

(Di lunedì 1 maggio 2023) Si è conclusa con un po’ di rammarico la gara dia Baku per il Gran Premio di Azerbaijan. Il pilota della Aston Martin infatti ha chiuso quarto posto e dunque ai piedi del podio, il cui ultimo gradino è stato occupato da Charles Leclerc. Cosìè intervenuto in conferenza stampa al termine della gara. Queste le sue dichiarazioni.: “Sono abbastanza felice per il ritmo gara” (Credit foto – pagina Facebook Aston Martin Phnom Penh)Così ha parlatoin conferenza stampa al termine della gara: “Sono abbastanza felice con il ritmo di gara, lo avevamo anche nello sprint, ma oggi abbiamo ne mostrato anche uno più forte, specialmente all’inizio. Sfortunatamente è entrata la safety car e tutti abbiamo montato le gomme dure. ...

Il pilota monegasco è riuscito a gestire le gomme in modo tale da preservarle per la lotta finale con, che ha tagliato il traguardo a soli 8 decimi dal rivale. Il podio è un segnale ...rimane di diritto uno dei personaggi più interessanti della Formula 1 moderna e questo 2023 non è altro che la conferma di una personalità travolgente che lo caratterizza: ultima la ...A Baku, dove la Formula 1 ha corso ieri il suo quarto appuntamento stagionale del Mondiale 2023 di Formula 1,ha concluso la corsa al quarto posto a poco meno di un secondo dalla ...

F1 | Alonso: "Ferrari perfetta ma fortunata, noi comunque vicini" Motorsport.com - IT

Per la prima volta nel corso della stagione l'Aston Martin termina una gara fuori dalla zona podio. A Baku, dove la Formula 1 ha corso ieri il suo quarto appuntamento stagionale del Mondiale 2023 di F ...Vi aspettiamo in diretta alle 20.30 su YouTube e Facebook per commentare il Gran Premio dell'Azerbaijan 2023 di Formula 1 insieme a Matteo Bobbi, voce di Sky ...