Fantocci e bandiere bruciate | il solito armamentario |  l' affondo di Salvini

(Di lunedì 1 maggio 2023) Il vicepremier ha commentato quanto accaduto in alcune manifestazioni: "Per fortuna la sinistra è all'opposizione, e ci rimarrà a lungo"

... che su Twitter ha accusato la Sinistra e i sindacati "del no" di aver montato "le solite polemiche e i soliti cortei con, insulti ebruciate" nonostante un centrodestra che avrebbe ...Dalla sinistra e dai sindacati del NO le solite polemiche e i soliti cortei (con, insulti ebruciate), dalla Lega e dal centrodestra al governo taglio di tasse e aumento degli ...Dalla sinistra e dai sindacati del 'no' le solite polemiche e i soliti cortei (con, insulti ebruciate), dalla Lega e dal centrodestra al governo taglio di tasse e aumento degli ...

Il fantoccio della Meloni e le bandiere bruciate: il solito odio dei ... ilGiornale.it

Nel Consiglio dei Ministri del 1 Maggio, fortemente voluto da Giorgia Meloni, è stato approvato il Decreto Lavoro in un clima di tensione con i sindacati. I dettagli ...