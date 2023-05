Fantacalcio | su quali attaccanti puntare per il turno infrasettimanale? Osimhen una garanzia di gol | attenzione a Cabral

(Di lunedì 1 maggio 2023) Siamo entrati ufficialmente nel rush finale della Serie A 2022-2023 e, di conseguenza, anche ilsi prepara per le giornate che decideranno i titoli delle rispettive leghe. Il 33°del massimo campionato di calcio si giocherà ine ci regalerà sfide di grande importanza.al fatto che si giocheranno 3 match in una settimana. Ilver potrebbe rovinare i piani… Proviamo, quindi, a concentrarci sul reparto offensivo.saranno glida schierare, o quelli da evitare? Spesso i match si decidono a suon di bonus proprio con questo reparto. Iniziamo da Udinese-Napoli di domani sera alle ore 20.45. Troppo facile consigliare, per cui meglio pensare a chi evitare, ovvero Beto che non avrà vita ...

Siamo entrati ufficialmente nel rush finale della Serie A 2022-2023 e, di conseguenza, anche il Fantacalcio si prepara per le giornate ... a concentrarci sul reparto offensivo. Quali saranno gli ...Il fantacalcio in tempo reale sulla 33° giornata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: consigli della giornata, pagelle e pronostici ...