F1 | promossi e bocciati GP Azerbaijan 2023 | Perez perfetto | Leclerc fa il massimo | Sainz opaco

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 maggio 2023) Sergiovince il Gran Premio dell’, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno, e prova a regalarci una stagione. Sul tracciato di Baku la Red Bull prosegue nel suo dominio, con diversi piloti che si sono segnalati in maniera positiva, altri meno. Andiamo, quindi, a eleggeredel weekend sulla pista azera. ISERGIO(Red Bull): vince la Sprint Race e anche la gara vera e propria. Un weekend davveroper il messicano che ne aveva bisogno. Se vuole davvero mettere in discussione la leadership di Max Verstappen non dovrà distrarsi nemmeno un secondo in questa annata. A Baku ha fatto ilpossibile. Questa RB19 la sente davvero sua e lo sta dimostrando volta dopo ...