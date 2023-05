F1 | Motorsport | “Newey rinnova con la Red Bull”

Leggi su sportface

(Di lunedì 1 maggio 2023) Adrianil suo contratto con la RedRacing. Secondo quanto riporta, l’ingegnere britannico ha raggiunto l’accordo con la scuderia e continuerà a ricoprire la figura di Chief Technical Officier. Non c’è ancora un annuncio ufficiale, né si conoscono i dettagli sulla durata del nuovo accordo, mariporta alcuni virgolettati del team principal RedChristian Horner: “Adrian è stato fondamentale fin dall’inizio. Copre moltissime aree. Poter contare sulla sua esperienza e conoscenza, oltre al modo in cui lavora con i ragazzi, è fantastico”. La Redsceglie quindi la via della continuità conche completerà uno staff composto da nomi come Pierre Wache, Ben Hodgkinson e Rob Gray. SportFace.