F1 | GP Miami 2023 | programma | orari | tv | streaming Calendario fine settimana 5-7 maggio

(Di lunedì 1 maggio 2023) Neanche il tempo di respirare per il Circus della F1. Dal 5 al 7, l’attenzione si sposterà negli Stati Uniti e per la precisione a, in Florida, per il quinto round del Mondialedi F1. Dopo l’esperienza di Baku (Azerbaijan), i piloti dovranno affrontare le difficoltà della pista americana, concepita nella zona del notissimo Hard Rock Stadium. Un appuntamento nel quale ci si aspettano novità tecniche in casa Ferrari. La Casa di Maranello, dopo aver ottenuto i primi podi stagionali in territorio azero, vorrà dar seguito al trend nel weekend statunitense. Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno grandi motivazioni, ma c’è anche la consapevolezza che la Red Bull sia sempre di un altro livello. La superiorità della scuderia di Milton Keynes si è evidenziata anche nell’ultimo weekend iridato. Sergio Perez e Max Verstappen hanno ...

Altra super prestazione playoff per Jimmy Butler che guida i suoi con 25 punti e 11 rimbalzi, prima di farsi male alla caviglia a cinque minuti dalla sirena finale: un colpo durissimo, una distorsione ...vince 108 - 101 in trasferta contro New York in gara - 1 di semifinale della Eastern Conference Nba. Buona la prima per gli Heat che non si fanno schiacciare dal pubblico rumoroso del Madison ...

Neanche il tempo di respirare per il Circus della F1. Dal 5 al 7 maggio, l’attenzione si sposterà negli Stati Uniti e per la precisione a Miami, in Florida, per il quinto round del Mondiale 2023 di F1 ...NBA - E' ufficialmente iniziata la post season 2022-23, la fase più calda della stagione, quella conclusiva, che porta alla conquista del titolo di campione.