F1 | Ferrari fa la ‘spesa’ da Red Bull | in arrivo due tecnici | uno di loro ha lavorato al ‘Triplo DRS’

(Di lunedì 1 maggio 2023) Campagna di rafforzamento. Insi sta cercando di mettere insieme i pezzi del puzzle e a Baku, in Azerbaijan, senza portare aggiornamenti significativi, sono arrivati due podi nella Sprint Race nel GP domenicale che male al morale non fanno di certo. Dopo aver affrontato i primi tre round del Mondiale 2023 di F1 da quarta forza in pista, la Rossa ha mostrato segnali di ripresa. In vista del prossimo weekend, che si correrà a Miami, la scuderia di Maranello vuol dare seguito e probabilmente introdurrà anche delle novità tecniche per dare supporto a Charles Leclerc e a Carlos Sainz. Tuttavia, sotto la guida di Frederic Vasseur, il Cavallino Rampante sta portando avanti anche la riorganizzazione del Reparto Corse. Si è tanto parlato delle partenze diimportanti e l’ultimo in ordine di tempo è Laurent Mekies, che svolgerà il ruolo di Team ...