F1 | Fernando Alonso | “La Ferrari è stata fortunata in Azerbaijan | la musica sarà diversa a Miami”

(Di lunedì 1 maggio 2023) Una frecciatina.ha colto il quarto posto nel GP di, quarto round del Mondiale 2023 di F1. Sul circuito cittadino di Baku, il due-volte iridato è stato molto abile nel cogliere le opportunità, sfiorando il podio, conquistato dalladel monegasco Charles Leclerc. La vittoria è andata alla Red Bull del messicano Sergio Perez, davanti al team-mate, Max Verstappen. Partito dalla sesta casella, l’iberico ha sfruttato l’ingresso della Safety Car per prendersi la posizione su Lewis Hamilton. Poco dopo, alla ripartenza, ha colto di sorpresa ilsta Carlos Sainz, salendo in quarta piazza. Nando si è reso protagonista di un’ultima parte di gara paurosa, con giri velocissimi, insidiando fino alla fine il terzo gradino del podio di Leclerc. Intervistato da Sky Sports UK, ...

La 'fama' diNel corso della sua lunghissima carriera, in Formula 1 ma non solo,ha conquistato traguardi importantissimi e splendide vittorie. Eppure, sia nelle sue annate trionfali che nelle stagioni più buie e difficili, la fama che ha sempre accompagnato l'...... il monegasco della Rossa si è aggrappato al podio, nonostante nelle fasi finali della corsa di Bakusi fosse portato alle sue calcagna. Un risultato che pare soddisfacente, visto l'...Primo podio della stagione per Leclerc. Quarto posto per l'Aston Martin die quinta l'altra rossa di Carlos Sainz (Afp) Doppietta Red Bull nel Gp Azerbaigian 2023 sul circuito cittadino di Baku. A vincere è il messicano Sergio Perez davanti al campione del ...

F1: Fernando Alonso, che volpe: ecco perché la sua lettura di gara è insuperabile - Formula 1 Automoto.it

Una frecciatina. Fernando Alonso ha colto il quarto posto nel GP di Azerbaijan, quarto round del Mondiale 2023 di F1. Sul circuito cittadino di Baku, il due-volte iridato è stato molto abile nel cogli ...Una frecciatina. Fernando Alonso ha colto il quarto posto nel GP di Azerbaijan, quarto round del Mondiale 2023 di F1. Sul circuito cittadino di Baku, il due-volte iridato è stato molto abile nel cogli ...