F1 | Adrian Newey estende il suo contratto con la Red Bull

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 maggio 2023) Prosegue il sodalizio a dir poco vincente trae la RedRacing. Il progettista di Stratford-upon-Avon, secondo quanto appreso dalla testata motorsport.com, avrebbe già concordato il prolungamento del propriocon la scuderia austriaca, in scadenza per questa stagione. Visto l’imminente scadenza, già da giorni impazzavano i rumors circa il futuro dell’ingegnere britannico, ma le due parti sembrano avere già raggiunto l’accordo in tempi molto rapidi. Di fatto il ruolo dirimarrà invariato. Il professionista infatti continuerà a ricoprire la figura di Chief Technical Officier, con la supervisione del Team di Formula 1, della nuova divisione motori e delle attività di reparto di tecnologia avanzata. Per l’ufficialità si dovrà però ancora attendere qualche giorno. Fonti ...